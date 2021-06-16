人與人的相處，合則來，不合則去，強求來的感情最終有離散的一天，《搜狐網》運勢專欄就點名3生肖個性瀟灑、看得開，面對不適合的另一半，寧願果斷分手，也不願意彼此折磨度日。

生肖豬：

生肖屬豬的人待人和善，談戀愛時對於另一半總是百般呵護，不過一旦對方提出分手，他們也不會故意糾結，耽誤對方另尋其他幸福的可能性。分手後，他們也能做到不打擾，只盼各自安好，不會刻意打探對方近況。

生肖虎：

生肖屬虎的人個性獨立、有主見，無論是工作或是戀愛，都有很強的判斷力，如果這段感情還能繼續走下去，他們會想方設法的盡力挽留，可是一旦他們對另一半感到失望，就會果斷提出分手，絕不會拖泥帶水，從此分道揚鑣，各自尋求幸福。

生肖馬：

生肖屬馬的人比較自我，對待感情和事業同樣如此，只選擇自己鍾愛的，工作中不會逢迎拍馬，面對感情更不會刻意勉強，可以無條件將戀人寵上天，不過一旦關係解除，他們就會瀟灑轉身離去，更沒有吃回頭草的可能。