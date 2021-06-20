6月結束後我們就要進入2021年的下半年，運勢命理網站「運勢女王」分享，生肖屬豬、猴、蛇、馬的人下半年運勢鹹魚翻身，揮別過去的霉運，整體運勢越來越順遂，財運方面特別旺，賺錢門路變多，甚至有機會悄悄的變成富翁。

▍1.生肖豬

屬豬的人性格溫和又細心，與人相處隨和，就算面對困難也可以妥善解決，在2021年下半年他們有機會鹹魚翻身，財運越來越好，而且生活也非常順遂，整體運勢都很旺，做生意的人事業得以上軌道，過著無憂無慮的日子。

▍2.生肖猴

屬猴的人頭腦聰明，做事認真，說話有技巧，通常給人的印象都很好，今年上半年他們工作壓力大，努力和收入又不成正比，過得比較辛苦，來到下半年，他們得到貴人的幫助，過去無法跨過的困難都能迎刃而解，可以順利取得成功，收入暴漲，存款出現讓人滿意的數字。

▍3.生肖蛇

屬蛇的人擅長經營人際關係，他們待人處世寬厚，會照顧身旁的人，因此身邊一直有著不少的貴人，今年7月到12月他們的好運接踵而來，財運蒸蒸日上，事業發展也非常順利，過著富裕又幸福的日子。

▍4.生肖馬

屬馬的人性格穩重，他們眼光很好，擁有強大氣場，認真面對生活和職場的事，是一個很可靠的人。今年下半年他們會在壓力中取得成就，7月開始運氣越來越好，收入來到新高，若有改變或轉職的想法，也能順利實現，過得越來越順遂，不缺錢花。