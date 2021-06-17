俗話說一粒米養百樣人，每個人個性不盡相同，有些人看似強勢、不好相處，但其實心地善良，《搜狐網》運勢專欄就點名3生肖，表面溫順，但個性固執、倔強，不輕易改變。

生肖雞：

屬雞的人待人溫柔和善，一副乖乖牌的樣子，和他們交朋友總是相處融洽，但其實隨著認識的時間愈久、關係愈親密，你就會發現他們的原則性很強，一旦認定的事情，即便旁人勸說，他也絲毫不會動搖，做事風格甚至讓旁人意想不到。

生肖鼠：

生肖屬鼠的人在人與人的交往中，偶爾會顯露出倔強的一面，只是常常被他們的和氣所掩蓋，所以旁人較無所察覺，另外，他們做事情不喜歡解釋，也不會大張旗鼓的到處宣揚，做事情全憑自己認定的去做，不會隨便干涉他人，也不接受別人對自己指手畫腳。

生肖猴：

生肖屬猴的人是公認的好好先生、好好小姐，尤其是在自己所愛的人面前，他們十分溫順，但是他們心裡一旦認定什麼事情，就會倔強到底，我行我素的不與人商量，也就是說，他們的溫順只建立在彼此共同認定的事情之上，其餘時候他們很有想法，不可能隨便屈服於別人。