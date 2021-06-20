許多人都希望能夠事業有成、家庭美滿，但要兩者兼得卻不是件容易的事情。《靈匣網》近日發文點名3個生肖的男性，分別為生肖虎、牛和龍，他們在外雖然事業有成，是人人羨慕的對象，但在家庭方面卻不太如意，和家人間容易發生衝突或矛盾。

1、生肖虎

生肖屬虎的男性從小便胸懷大志，頻藉著過人的手段和行動力，讓他們很容易就能夠達成理想，走上成功的道路；然而這卻也讓他們沒有辦法分出太多精力和時間花在家庭上，雖然屬虎男非常愛自己的家人，但因為實在太忙了，很難從中抽身出來，對愛人和孩子表達關心與愛意。

2、生肖牛

生肖屬牛的男性不但吃苦耐勞還踏實能幹，在工作上很容易受到賞識，事業發展穩步向前；但這些優點在處理家庭事務上反而成為缺點，因為太過理性、誠實和務實，再加上屬牛男不太懂得如何表達自己的感情，脾氣也比較倔強，所以常常會因為不解風情，而讓老婆或父母氣到頭頂冒煙。

3、生肖龍

生肖屬龍的男性天生就有很大的野心，領導能力也很好，因此身居高位對他們來說不算難事；不過人都擁有「慣性」，在外領導者當久了，回到家裡難免改不掉這種習慣，一不注意就對家人指手畫腳，但家人畢竟不是下屬，久而久之自然會產生矛盾和衝突。