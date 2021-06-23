來到6月底，許多人好奇自己的運勢在7月會如何發展？運勢命理網站「十二生肖運勢」分享，生肖屬虎、兔、馬的人在7月的運勢最旺，事業發展順利，貴人湧上來出手相助，同時又有財神爺關照，賺錢變得輕鬆又順利，日子過得順遂又幸福。

▍1.生肖虎

屬虎的人在7月可以收穫「祿馬同鄉」的好運，職場上一帆風順，能如期完成任務，不但能獲得賞識，更有加薪或拿獎金的機會。除此之外，屬虎的人在7月的財運也特別旺盛，財神爺在家中坐鎮，賺錢變得輕鬆又順利，如果沒有經濟壓力的人，不妨可以買點禮物來獎勵自己的辛勞，有伴侶的人感情在這個月越來越穩定，兩人能重溫熱戀時的甜蜜，日子過得非常幸福。

▍2.生肖兔

屬兔的人在7月可收穫「三合貴人」的好運，整體運勢興旺，身邊的貴人都湧上來出手相助，讓所有事情都進展得非常順利，事業上會有長輩、同事主動幫忙，你的表現有機會被長官看見，升職、加薪都指日可待，要好好把握這波的事業運。屬兔的人在7月的財運表現不錯，有機會獲得意外之財，可能是親朋好友告知的賺錢管道，或是工作上獲得額外的獎金，讓這個月的手頭寬裕不少。

▍3.生肖馬

屬馬的人7月將會收穫「六合貴人、食神生財」的好運，擴展人脈順利，職場上的人緣變好，表現也容易被旁人看見。屬馬的人在7月的財運、貴人運都很旺，事業上會有貴人出現，尤其是創業做生意的人，將有天大的好機會降臨，趁機大賺一筆，擴大公司的規模，獲益越來越可觀，上班族這個月的表現突飛猛進，有機會成為長官身邊的紅人，受到重用。