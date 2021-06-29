今年3月騰龍遊覽車在蘇花公路撞山壁造成6死、39傷重大事故，客運車安全成為輿論關注焦點。公路總局29日公布109年度遊覽車客運業評鑑第一階段結果，去年10月至今年3月第一階段評鑑結果，共27家業者評列不列等（未達乙等）。

公路總局表示，遊覽車客運業者評比分級為優等、甲等、乙等及不列等（未達乙等），本次評鑑作業是通盤檢討並訂定「遊覽車客運業評鑑作業要點」後首次實施，評鑑設定以營運安全為核心，採基本安全紀錄、專業科技化管理及品牌化經營為主要依據，藉以有效區別各評鑑等第識別度，並採三階段辦理。第一階段是由該局統計全數業者基本安全紀錄，評比業者所達等第；至第二、三階段進階等第評比，則由業者依其需求決定是否提出申請。

27家業者不列等，指該業者於評鑑期間曾有肇事、違規紀錄，以致未能達到公路總局對外推薦的基本要求，並將由監理機關針對業者個別情況輔導改善。

至於經第一階段評鑑作業評比為乙等以上的業者，若屬符合第二階段甲等評鑑作業申請資格者，將由各監理機關通知可於規定時間提出申請，該階段評鑑結果將評列出甲、乙等業者，預計7月底前公布；經第二階段評鑑作業後，再由各監理機關通知符合第三階段優等評鑑資格的業者提出申請，並辦理實地查核，完整評鑑結果將於今年底前公布。