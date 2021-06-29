【旅奇傳媒/編輯部整理】獲獎無數的水晶郵輪「水晶合韻號」從8月5日開始，將以加勒比海安地卡及巴布達為母港，開啟【加勒比海世外桃源奢華之旅】，帶領旅客到訪加勒比海最著名的目的地，包括巴貝多、聖露西亞、千里達和多巴哥、聖馬丁島和英屬維京群島等令人嚮往的島嶼。加勒比海擁有優美的自然風光以及濃厚的歷史文化，是一個島嶼天堂，是公認的IG打卡聖地，對渴望旅行已久的遊客來說絕對是充滿無窮吸引力。

▲安提瓜島上一個修復的軍事瞭望台和炮臺，在將近500英尺高的地方，可360度無死角地欣賞帆船閃爍港口的壯麗景觀。 圖：水晶郵輪╱提供

▲位於巴貝多北岸壯麗的岩石懸崖洞，這個洞穴以棲息在清澈的水池中的海葵命名，通過崎嶇的開口，可以窺探到海天一色的奇觀。 圖：水晶郵輪╱提供

▲英屬維京群島維爾京戈爾達的浴場，由一次強烈的火山噴發帶到地表，成為一個壯觀的潮汐池，鬼斧神工的石窟，拱門和隧道。花崗岩巨石橫跨海岸線灑向白色沙灘，奇觀引得無數攝影師爭相前往。 圖：水晶郵輪╱提供

▲多巴哥島是一個擁有珊瑚礁、雨林和細沙的自然美景。這個島被認為是魯賓遜漂流記的失事家園，被熱帶樹葉環繞的群山擁抱著波光粼粼的大海，仿佛一顆隱藏世間的寶石。 圖：水晶郵輪╱提供

▲聖露西亞的The Diamond Waterfall位於一個懸掛式花園中，鬱鬱蔥蔥的熱帶綠色植物，如瀑布般地瀉入水池。花園坐落在一座坍塌火山的山口上，瀑布的泉水充滿了礦物質，這些礦物質讓岩壁石色彩斑斕，充滿了夢幻色彩。 圖：水晶郵輪╱提供

▲安提瓜島上的Dickenson Bay，明亮的紅色電話亭與碧海和蔚藍的天空，創造了一個豐富多彩的場景讓人去想像，捕捉一個難忘的快照，然後愜意地坐在海濱酒吧或餐廳享受美景美食。 圖：水晶郵輪╱提供

▲聖露西亞的Tet Paul Nature Trail at the Pitons 是徒步旅行者天堂，這裡有高聳的岩釘和周圍數英里的海景。準備好您的相機，沿途美景值得您樂此不疲地拍照。 圖：水晶郵輪╱提供

▲聖馬丁島海岸附近的松樹島就像一方世間淨土，松樹島的原始美景將極樂帶到了一個新的層次。在晶瑩剔透的海水中游泳或在島上輕鬆遠足，感受大海的純粹與溫柔。 圖：水晶郵輪╱提供

▲英屬維京群島傳說中的甘蔗園灣，猶如上帝遺留在人間的珍寶，海水無風時，波濤安悠悠，每一個角度都是華麗的明信片景觀。 圖：水晶郵輪╱提供

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）