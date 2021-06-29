【旅奇傳媒/編輯部報導】熱鬧的慶典與美食是品味一個城市最好的方式之一，隨着季節變化，韓國麗水市有一系列讓人期待的節慶，傳遞最原始的旅遊魅力。像是：日出節、杜鵑花節、以歷史和傳統著稱的民俗慶典、夜海煙火節等，都讓來訪麗水的遊客們，有獨特與難忘的回憶。麗水也連續6年獲得「韓國國際海洋旅遊休養城市部門國家品牌大獎」，其價值得到了認可。

▲麗水龜船節。 圖：韓國-麗水市╱提供

麗水龜船節 Yeosu Jinnam Geobukseon Festival

是重新審視護國之魂和鄉土文化藝術的麗水代表性慶典。從1967年開始每年5月初舉行的慶典，全體市民積極參與遊行和豐富多彩的體驗活動，帶來特別的看點和樂趣。

▲麗水夜海煙火節。 圖：韓國-麗水市╱提供

麗水夜海煙火節 Yeosu Night Sea Fireworks Festival

以每年8月麗水夜海美麗的夜景下，舉行音樂、照明、激光等結合的夢幻煙火秀，演繹仲夏夜晚的浪漫情懷。

▲麗水咚咚鼓慶典。 圖：韓國-麗水市╱提供

麗水咚咚鼓慶典 Yeosu DongDong Drum Festival

是將守護國家的老百姓的歌曲用傳統和現代相結合的鼓類樂器，於每年10月舉行一年一度的慶典，吸引全世界著名的鼓手們參與其中，以街頭遊行爲開始，可以享受各種看點和體驗節目。

▲美味海鮮是麗水特色之一。 圖：韓國-麗水市╱提供

美味海鮮

麗水是韓國代表性的美食城市，身為海島，豐美的海鮮種類選擇眾多，能以實惠的價格品嚐到美味生魚片、烤鰻魚、烤牡蠣、辣燉帶魚等新鮮海鮮製成的美味佳餚。其他還有突山芥菜泡菜、蟹醬套餐、涼拌牛舌魚、海鰻涮涮鍋、海鰻湯等等，百分之百的新鮮食材是最大特色。

▲漂亮咖啡館讓午茶時光特別美。 圖：韓國-麗水市╱提供

療癒時光與住宿

這裡，每到一處都會有美麗的景觀，推薦大家在這裏享受喝杯茶的閒暇時光；身為海洋渡假城市，麗水有一系列完善住宿設施，從最高級酒店到度假村、泳池別墅、招待所等各種住宿設施一應俱全。

久違的旅遊時光，讓蔚藍大海療癒兒放鬆的心情，期待疫情後的旅遊計畫，能在美麗的麗水市來上一趟滿足的假期。

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