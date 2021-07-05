據大陸國家網信辦網站5日消息，為防範國家資料安全風險，維護國家安全，保障公共利益，依據《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國網路安全法》，大陸網路安全審查辦公室按照《網路安全審查辦法》，對「運滿滿」、「貨車幫」、「BOSS直聘」實施網路安全審查。

公告指出，為配合網路安全審查工作，防範風險擴大，審查期間「運滿滿」、「貨車幫」、「BOSS直聘」停止新用戶註冊。

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