運滿滿、貨車幫、BOSS直聘 遭大陸網路安全審查 09:522021/07/05 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據大陸國家網信辦網站5日消息，為防範國家資料安全風險，維護國家安全，保障公共利益，依據《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國網路安全法》，大陸網路安全審查辦公室按照《網路安全審查辦法》，對「運滿滿」、「貨車幫」、「BOSS直聘」實施網路安全審查。 公告指出，為配合網路安全審查工作，防範風險擴大，審查期間「運滿滿」、「貨車幫」、「BOSS直聘」停止新用戶註冊。 中國網路安全審查之火燒向「貨運版滴滴」 美股上市公司滿幫中招 涉違規蒐集個資 滴滴App遭下架 #網路安全 #滿滿 #貨車 #BOSS #直聘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國民黨質疑造冊人數超標有特權 食藥署回應了 11:322021/07/05 生活 財經網美直擊信義區「很想哭」 揭一時間點籲政府：應考慮普發紓困金 10:202021/07/05 政治 陸擴大平台安全審查 滿幫、BOSS直聘：積極配合指導監督 12:092021/07/05 財經 美國高球場慘案 41歲職業選手場內遭槍殺 13:512021/07/05 體育 《國際金融》IPO持續發燒 華爾街大行爽賺逾6.5億美元 10:012021/07/05 財經 印度DRDO成立63年 為何軍事研發仍難突破 10:102021/07/05 軍事 暗中抗衡中國 日助太平洋島國基建 04:102021/07/05 話題觀察 有她們陪在家也不無聊！Twitch正妹實況主上線療癒你 09:272021/07/05 娛樂 聚碩瞄準雲端 今年業績喊衝 04:102021/07/05 產業．科技 國戰會論壇》牽制解放軍 美軍緊咬台灣這塊肉（蕭衡鍾） 11:322021/07/05 海納百川 陸媒：中國高層不滿滴滴赴美上市 懲罰將遠超阿里 13:222021/07/05 財經 兩岸熱門新聞 RCEP持續推進 美盟友向中國靠攏 白宮既警惕又尷尬 - 兩岸 直接打上火星？掌中國航天近兆投資 董事長痛毆2院士致重傷 - 兩岸 陸嚴查高新技術優惠濫用 會計師示警台商避罰 - 兩岸 - 旺報 陸太空人艙外工作7小時 新式太空服與機械臂輔助出艙作業 - 兩岸 陸風雲三號E星順利升空 全球首個晨昏軌道氣象衛星 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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