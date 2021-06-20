從命理角度來看，夢有一定的預測功能，可預示將來要發生的事情。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，夢到水中抓魚、蛇在水中游，或夢見小孩、神佛，這些都是吉兆，例如水中抓魚，魚象徵錢財，抓魚就是在撈錢，出現此夢境代表近期會發財或取得成功，非常幸運。

▍1.夢到水中抓魚

夢見魚，百事如意。因為「魚」和「餘」諧音，有年年有餘的意思，在傳統的解夢觀點中，夢見魚一直和財富密切相關，夢裡在水中抓魚，就如在撈錢，要發財了。也預示你會取得成功，抓住的魚越大，則成就越大。

▍2.夢見蛇在水中游

夢到蛇預示著夢者近期會有財運，進帳變多，不用為錢煩惱。夢見蛇在水中游，預示著夢者最近可能會遇到貴人，無論做什麼事情都很順利，因為有貴人的幫助。上班族近期將會得到升職加薪的機會，要好好把握。

男性夢見蛇在水中游，預示著可能最近會走桃花運，還預示著夢者希望找到一個優秀的另一半。可以請長輩安排相親，說不定會遇到命中註定的那個人。

▍3.夢見小孩

在現實生活中小孩子往往是朝氣蓬勃、精力充沛的代表，如果出現在夢裡，則說明做夢人在近一段時間裡能夠積極向上，得到吉星的庇佑，大吉大利，好的運勢即將到來。同時還會得到貴人的幫助，發展順順利利，事業突飛猛進，財路大開。

女人做這樣的夢，懷孕的可能性很高，夢到男孩生女孩，夢到女孩生男孩，日子甜蜜幸福。

▍4.夢見神佛

夢見佛祖、菩薩是一個吉兆，是與佛有機緣、心懷慈悲的人才會做的夢。這類夢象徵生活平靜幸福，預示未來一段時間裡所做之事會有不錯的發展，有心想事成的意思。夢見神，是成功和獲利的祥兆，對生意人來說會增加財運，做官者會步步高升。

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