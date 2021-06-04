每個人都想發大財成為有錢人，但成功並非偶然，必須在天時、地利、人和的情況下才能實現，搜狐網命理專欄點名，生肖鼠、羊、牛在今年6月中上旬財運最旺，可望身價飆漲，日進斗金大發橫財。

▍1.生肖鼠

屬鼠的人天資聰穎，活潑開朗，擅於結交好友。他們會在本月迎來全新人生，不僅可以夢想成真，在事業上會不斷提升，一帆風順，可說是好運爆棚，外加吉星的庇佑，在6月中上旬，屬鼠的人財運如潮水般勢不可擋，財源廣進，同時還會收穫一筆意外的財富，錢財滾滾而來。

▍2.生肖羊

屬羊的人本月運勢穩定，感情運佳。單身者很有異性緣，多注意提升自我形象，有機會邂逅美麗的情緣，不妨把握好時機多多外出活動，容易脫單。在6月中上旬，屬羊的人有望改善和同事之間的關係，先前勾心鬥角的問題將會減少。職場人士工作量增大，但依然能夠有效應對，做事效率高，財運見漲；經商人士宜多加努力，能夠獲得不俗的回報。

▍3.生肖牛

屬牛的人今年總體運勢不錯，尤其在6月中上旬有「天喜星」加持，能催動他們的財氣，不僅有機會升職加薪，更會有橫財降臨，隨便買樂透都能中大獎，好運不斷。不過在事業上，屬牛的人還是要繼續奮鬥，此時若有創業打算可要加把勁，建議抓緊機會擬定工作計劃，再付諸實踐，必定能成功。

(中時新聞網)