疫情利空全面來襲，沒有產業、沒有企業可以除外。台灣金融研訓院10日公布2021年5月暨第二季「台灣金融風險指數TAIFRI」，5月指數達99.3，突破2020年10月迄今的98.5～98.9間微幅波動，創近7個月以來新高。

台灣金融研究院金融研究所指出，從指數內涵分析，11個分項構面中有4個分項風險上揚，6個分項指數風險下滑，1個不變。4個風險上揚的分項包括「價格波動度」、「資本結構」、「傳染與蔓延」構面的「海外市場風險」、「國內金融市場傳染效應」。

TAIFRI研究團隊提醒，尤其海外資產價格波動風險擴大，為本月風險升溫的主要來源；此外，國內金融機構傳染風險連續兩個月升高，5月數值達2020年9月以來新高，由於國銀海外業務與當地疫情變化關聯性高，包括個別產業信用風險與投資部位市場風險皆須密切關注。

金研院分析，國內疫情嚴峻，資產價格波動及傳染效應風險升溫加劇，本月出現在股市、海外資產價格，及海外高風險投資等三大領域，投資人和金融機構均感受到波動風險一波波湧現。

股票市場方面，金研院指出，國內疫情爆發，5月台指選擇權波動指數亦較4月大幅成長五成以上，是此次風險成長最劇烈的項目。今年度以來股市雖屢創歷史新高，然而疫情影響類股資金輪動，資產價格波動劇烈，建議應持續監控疫情變化控管投資風險。另方面，海外資產價格波動遽增，帶給國內金融機構的風險蔓延風險升高，如日本以外之亞洲地區信用違約指數已連續兩個月上揚，突破近10個月以來新高，顯示信用風險上揚。5月中旬美國一度因為通膨疑慮導致股市嚴重震盪，恐慌指數在兩日內飆破逾40%，中、日、歐股市價格波動度亦顯著揚升，建議國人須留意海外高風險投資部位。

(工商 )