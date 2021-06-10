苗栗電子廠新冠肺炎疫情連環爆，也受牽累的智邦科技（2345）10日再添28名確診員工，讓總確診人數追高至41人，10日晚間智邦也針對外籍移工停工帶來的影響做一說明，強調6月產能不變，然因部分停工影響，月產量將因而減少一成，月營收影響估為5％，惟6月減損的產量將透過產能的調配來彌補，對全年財務、業務應無重大影響。

智邦科技10日再添28名確診個案，經查其中有27人為外籍員工，1人為台灣員工，累計確診人數為41人，其中也以外籍員工確診數為高，達37人，而台灣員工僅占4人。

由於確診的外籍員工將直接影響到產量，智邦科技10日晚間也跟進揭露部分外籍移工停工為營運帶來的影響，智邦表示，10日宣布確診員工多為初期即列入高風險個案篩檢隔離者，後續雖仍有少數個案還在進行檢測評估，但整體疫情風險應已獲得初步控制，而為更有效防範疫情，智邦決定針對竹南廠全體人員進行PCR檢測，以現況推估，應只有6月的產量受到影響，初估對6月的產量影響約為一成，惟因台灣廠的產能占比為五成，從而推估對6月營收影響數應只有5％。

(工商 )