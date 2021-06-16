再獲5.4萬劑疫苗 北市規劃開放80歲以上施打 13:372021/06/16 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市獲得配發5.4萬劑疫苗，規劃開放80歲以上長者施打。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市副市長黃珊珊昨表示，已接獲中央通知，17日將再配發5.4萬劑新冠肺炎疫苗，此次中央分配標準為75歲以上長者人口數的26％，北市原本是4.9萬劑，中央再加配這個數字的10％，就變成5.4萬劑。 陳智菡今天表示，市府已經在規劃開放至80歲以上長者可接種疫苗，但還是要看此次85歲以上長者施打狀況再做決議，會於適當時機對外公布。 87歲國寶級藝人脫線打疫苗有副作用 兒曝：37.8度發燒中 北市疫苗接種一團亂 西園醫院一日三變 長輩傻眼 #長者 #北市 #規畫 #疫苗 #80歲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 屏縣施打有序 醫護讚鄉親太可愛 04:102021/06/16 地方新聞 台中85歲長者踴躍接種 首日施打1／3 04:102021/06/16 地方新聞 85歲氣象專家李富城打疫苗 半夜發燒神經抽痛「希望能撐過今天」 10:092021/06/16 娛樂 西園院區疫苗施打時程一天三變 北市府回應了 09:582021/06/16 生活 大熱天揮汗爬3樓 障礙賽考驗長者 04:102021/06/16 焦點要聞 關心腎友接種 盧秀燕：再獲疫苗將下降施打年齡至80歲以上 11:212021/06/16 生活 18里長出動幫填評估表 桃園武陵場人少到要急call長輩出門打疫苗 10:072021/06/16 生活 名嘴馬西屏帶95歲父打疫苗曝「一場災難」：醫護警察真了不起 07:572021/06/16 政治 台中2長者打AZ後猝死 衛生局將幫提救濟 最多給付600萬 09:272021/06/16 生活 返鄉被當瘟神 新北不在籍18日開打 04:102021/06/16 焦點要聞 助宜縣長者接種疫苗 20輛復康巴士免費接送 04:102021/06/16 地方新聞 生活熱門新聞 印度神童恐怖預言再次成真 6月20日後真的要出大事 - 生活 降雨「大魔王」要來了 氣象專家：下周是另一個情境 - 生活 別再搶泡麵了！美女營養師曝12款耐久放蔬菜必買 - 生活 直播》死亡再飆高18死 本土確診增167例 - 生活 沒排到疫苗不用生氣 名醫曝搶打AZ的人可能會後悔 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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