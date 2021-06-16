台北市副市長黃珊珊昨表示，已接獲中央通知，17日將再配發5.4萬劑新冠肺炎疫苗，此次中央分配標準為75歲以上長者人口數的26％，北市原本是4.9萬劑，中央再加配這個數字的10％，就變成5.4萬劑。

陳智菡今天表示，市府已經在規劃開放至80歲以上長者可接種疫苗，但還是要看此次85歲以上長者施打狀況再做決議，會於適當時機對外公布。