農業局長謝耀清（左）推薦消費者選購蓮子時，選擇使用印有「白河在地蓮子」字樣的公版蓮子包裝袋之業者。（台南市府農業局提供／張毓翎台南傳真）

使用台南公版蓮子包裝袋之蓮子。（台南市府農業局提供／張毓翎台南傳真）

台南市白河蓮子開始採收了，今年蓮子產量較去年少，但價格與去年持平，市長黃偉哲表示，6月上旬至7月中旬為蓮子盛產期，新鮮的蓮子營養豐富，口感佳，甜鹹入菜皆宜，是夏日的養生聖品。

農業局長謝耀清指出，白河蓮子為台南市特有的農特產品，為加強推廣白河在地蓮子，農業局輔導農會統一設計蓮子包裝袋，印有「白河在地蓮子」字樣，並印上蓮農的住、及連絡電話，由生產者向消費者掛保證、能安心選購。

農業局表示，白河蓮花栽種面積居全台之冠，今年受乾旱影響，栽種面積僅170公頃左右，較去年約減少了70公頃，但價格與去年持平，喜歡吃蓮子的消費者購買要快，可以到產地選購，也可透過電話或網路直銷宅配到府。

農業局提醒消費者，近期受到新冠肺炎疫情影響，全台物流大塞車，對於需要低溫宅配的蓮子影響非常大，因此建議消費者訂購時，可請供貨單位以冷凍方式進行配送，確保到貨時蓮子能維持良好品質。