芝加哥期貨交易所（CBOT）大豆7月期貨價22日盤中上漲19美分，報每英斗14.15美元，原因在於近日降雨稍微緩解美國中西部乾旱，以及中國需求持續強勁。美國農業部21日證實，中國上周五大買美國大豆，採購量為該國四個半月以來最大。穀物交易商密切關注乾旱情況，擔憂愛荷華州等主要產區大豆產量恐受影響。