陸狂採購 美國大豆價格攀升 22:122021/06/22 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 芝加哥期貨交易所（CBOT）大豆7月期貨價22日盤中上漲19美分，報每英斗14.15美元，原因在於近日降雨稍微緩解美國中西部乾旱，以及中國需求持續強勁。美國農業部21日證實，中國上周五大買美國大豆，採購量為該國四個半月以來最大。穀物交易商密切關注乾旱情況，擔憂愛荷華州等主要產區大豆產量恐受影響。 《金融》中國信託：留意原物料產業與商品貨幣行情 全球品牌價值調查：亞馬遜和蘋果最有價值 中國品牌成長最快 #採購 #乾旱 #美國大豆 #大豆 #芝加哥期貨交易所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 需求火熱 美天然氣價格倍增 04:102021/06/22 全球財經 從半導體到運動褲都缺貨 全球供應鏈吃緊 恐延至明年 04:102021/06/22 全球財經 建印太快速反應部隊 英媒：美欲拉澳洲組特遣隊抗衡中國 22:502021/06/22 兩岸 美再藉新冠病毒溯源對華施壓 趙立堅：美方沒資格訛詐和脅迫中國 18:502021/06/22 兩岸 北京打壓市場價格沒用 鋼鐵人大復活接棒航運漲勢 18:052021/06/22 財經 《商情》好壞消息參半 紐約期棉小幅收低 10:022021/06/22 財經 誣指華裔教授是中國間諜 中方指美情報機構公信力早已碎渣一地 16:552021/06/22 兩岸 Fed主席：美國經濟復甦 通膨壓力僅是暫時 23:152021/06/22 財經 《商情》賣壓湧現 亞洲橡膠全跌 10:192021/06/22 財經 中國電動車來了！德車商：陸品牌大舉進軍德國 就像當年日本車 15:292021/06/22 兩岸 陸6家電動車商搶進歐洲 民調：近半德國人願購買中國電動車 00:182021/06/22 兩岸 財經熱門新聞 丈夫拿共同存款全砸股市 孕妻喚不回淚喊：全都虧損 - 財經 狠酸聚焦台積電太危險 晶圓老4砸1677億 全球擴產能翻身？ - 財經 比特幣跌破3萬美元大關 自1月以來首見 - 財經 疫苗股新兵 聯亞藥23日登興櫃 - 日報 PC出貨成長將緩 美銀降評三指標股 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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