《商情》國內廢鋼、鋼筋漲300元 10:522021/06/28 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本周豐興開出紅盤；儘管國際原物料價格走軟，但因國內廢鋼價格較國際低，進而支撐國內廢鋼價格調漲，結束連續3周平盤，而鋼筋亦跟漲；另外業者表示：南部鋼廠上周已加價採購國內廢鋼，因此需要反應廢鋼收購價錢，故本周開漲盤。 本周豐興宣布廢鋼漲300元，報每公噸11600元；鋼筋漲300元，報每公噸23000元，型鋼持平，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至218.7美元；日本2H廢鋼跌至498美元；美國貨櫃廢鋼跌至每公噸458美元。(商品行情網) 《類股》美基建進膛 中鋼率鋼鐵股強攻 《商情》美振興經濟計劃 激勵日本橡膠連3漲 #豐興 #廢鋼 #鋼筋 #廢鋼價格 #跌至 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 油價再創波段高點 汽、柴油續漲0.3元 17:132021/06/27 財經 《熱門族群》鎳價漲 不鏽鋼多頭添動能 10:522021/06/28 財經 《商情》美元走低 紐約期棉漲逾一周新高 09:442021/06/28 財經 豐興廢鋼、鋼筋價格 每公噸漲300元 10:462021/06/28 財經 棒打通膨 大陸發改委：七月煤價會跌很大 04:102021/06/28 財經要聞 北部建商競逐下... 七期地價 六年漲逾三倍 04:102021/06/26 財經要聞 《商情》出口好轉 大馬棕櫚油彈近3％ 09:442021/06/28 財經 南市疫災餐飲歇業 東山破布子價格看跌 04:102021/06/28 地方新聞 運輸族群6月申讓逾27億 長榮目標價 外資上看200元 04:102021/06/27 財經要聞 91APP董事長何英圻：虛實融合OMO高速成長… 零售業的龍捲風暴正在形成 04:102021/06/28 財經要聞 商品上半年漲幅 12年最大 04:102021/06/28 全球財經 財經熱門新聞 傳比特大陸砍單台積電 分析師示警下一波未爆彈 - 財經 全球車用晶片85％在5大廠手裡 為何找台積電求救？ - 財經 億萬富豪洛克菲勒：當你負債累累時 堅持這2點仍能東山再起 - 財經 核二6月底除役 本周供電能力大減 - 財經 - 工商 3,600億航母級捷運案 7月闖關 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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