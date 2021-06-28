本周豐興開出紅盤；儘管國際原物料價格走軟，但因國內廢鋼價格較國際低，進而支撐國內廢鋼價格調漲，結束連續3周平盤，而鋼筋亦跟漲；另外業者表示：南部鋼廠上周已加價採購國內廢鋼，因此需要反應廢鋼收購價錢，故本周開漲盤。

本周豐興宣布廢鋼漲300元，報每公噸11600元；鋼筋漲300元，報每公噸23000元，型鋼持平，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至218.7美元；日本2H廢鋼跌至498美元；美國貨櫃廢鋼跌至每公噸458美元。(商品行情網)