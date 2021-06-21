台南市玉井區農會21日開始啟動收購，一早農民載著一車車剛採下的新鮮芒果到集貨場交貨。（張毓翎攝）

台南芒果收成期到來，玉井區農會21日開始啟動收購，受到疫情影響，今年內銷市場極為冷清，收購價格不如以往，農民哀嘆連連。玉井區農會總幹事莊文洲指出，目前銷日訂單穩定，但其他海外市場前景不明，尤其國內市場又因疫情萎縮，產銷面臨嚴峻考驗，盼政府能幫忙牽線拓展內銷市場。

玉井農會今起開始收購芒果，一早農民載著一車車剛採下的新鮮芒果到集貨場交貨，第一天到貨量將近5噸。莊文洲說，農會採買斷方式，依照到貨的品質與農民議價，如果雙方議價合意，農會進行選果、分級、包裝和出貨，每批收購進來的芒果，都符合用藥標準以及可溯源的QR-code，品質絕對有保證。

果農劉福川說，今年初乾旱、缺水，早花芒果比較小顆，前陣子連續豪雨，晚開花的果有機會長更大顆，不過遇上疫情，芒果產季才剛開始，今年開盤價不好，疫情若再拖長，不曉得之後價格會不會更慘。

莊文洲說，玉井芒果近年打開市場知名度，每逢採收季，透過社群媒體釋出消息，就能吸引來自四面八方的遊客，像農會集貨場旁的芒果冰館，以往這時候不只假日人潮爆棚，連平日停車場都能有7、8分滿，但今年疫情重創，前來採購的團客或散客都沒了。

莊文洲提到，今年銷日訂單仍算穩定，農會目前已輸出200多箱、每箱5公斤的芒果，但國內市場面臨困境，希望政府能幫忙牽線，鼓勵南科及其他園區的企業員工，多多支持台南芒果。

台南市政府農業局主祕吳威達表示，針對散客，農業局推動線上宅配服務，接下來也計畫媒合企業團購，刺激更多消費族群的購買意願。