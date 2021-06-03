俗話說，物競天擇，適者生存，想在複雜的社會中求生存，或多或少都要有些心機才能保護自己，搜狐網命理專欄點名，生肖蛇、牛、兔最會耍手段，他們心思縝密，認為做人做事不能太單純，因為跟不上時代的人總會先被淘汰。

▍1.生肖蛇

屬蛇的人心思謹慎細心，個性仔細認真，對待他人有時冷酷、有時熱心，正經說話時又不苟言笑，總讓人捉摸不透，同時，他們也很善於偽裝，為了給別人好相處的印象，他們不會隨意公開自己的真實情緒。屬蛇的人自我主義強，為了生存會不擇手段，雖然平時很少有所動作，只會暗中監視對手的一舉一動，在潛移默化中把一切的伏筆都安排好，等了時機一到，就能顛覆整個局面，一舉拿下成功。

▍2.生肖牛

屬牛的人大多給人忠厚老實的印象，他們做事自律，無論把任何事情交給他們都很令人放心。他們很善於利用自己平易近人的個性優勢，循序漸進說服他人來達到自己的目標。一般來說，屬牛的人不會耍心機，唯有在威脅到自身利益時，才會耍起手段報復對方。他們擅長從小細節入手，總是將心機藏很深，表面上裝單純，私下準確分析敵人的心理缺陷後，再完美地利用這個把柄去收拾對方。

▍3.生肖兔

屬兔的人看似普通，在人群並不起眼，就像單純的小白兔一樣，讓人很容易放下戒備心，激起想保護他們的慾望。他們天生就很敏感，善於察言觀色，從一個人的言語神情就能窺知對方的心意，為了保護好自己，屬兔的人從小就學會偽裝自己，他們不會主動對別人耍心機，但也從不怕事，一旦遭受他人的算計，他們一定會不遺餘力地報仇。在感情中，屬兔的人為了得到屬於自己的愛情，也會耍一點心機抓住對方，十分會運用小聰明。

(中時新聞網)