每個人都期望自己能有不錯的經濟能力，足以負擔的起任何自己想要做的事、買的東西，有些人為了達成這個目標，會努力工作、投資，以行動來實現夢想，但也有些人老是哭窮，不願主動改變。搜狐命理專欄近日發文，點名4生肖的人經常喜歡哭窮，但這個舉動反而會讓他們「越哭越窮」。

1、生肖鼠

屬鼠的人大部分都很能言善道、心思縝密，能夠憑藉著天生的優勢走向光明的未來；然而卻有部分屬鼠的人老是喜歡抱怨、哭窮，到處怨嘆世界不公平，但運氣這種東西其實和人的氣場有所關聯，有時你越覺得自己窮，負面的態度越會影響心理，自然會越哭越窮。

2、生肖蛇

屬蛇的人外表高冷、內心柔軟、情緒化，在朋友的眼中，你們經常自怨自艾，全身都充滿著負能量，再加上屬蛇的人容易產生忌妒心理，不時就會向他人叫苦叫窮，久而久之你們的工作狀態就會受到影響，人緣也會因此變差，自然很難再有不錯的發展。

3、生肖雞

屬雞的人為人豪爽，才能也不錯，一生運勢不算太差，只不過你們忌妒心比較強，看不慣身邊能力比自己優秀的人，或是生活比自己過得還要好的人，因此常常心生怨念，覺得自己又苦又窮，屬雞的人一旦被這種負面情緒給綁架，就很難再逃脫出來，荷包也跟著越來越扁。

4、生肖狗

屬狗的人勤奮、具有忠誠心，是企業最喜歡的人才，只要進入某間公司就職，就很少會再跳槽，待的時間久了，薪資和待遇自然會有所提高；然而屬狗的人的缺點就是目光比較短淺，一看短期沒有收穫任何利益，就會開始喊窮，想打退堂鼓，如此一來發財就成了一件難事。

(中時新聞網)