比起凡夫俗子，能力優秀的人更能在職場上成功引人注目，搜狐網命理專欄點名，生肖狗、虎、羊的人在6／12～6／16期間運勢最好，他們深受財神爺眷顧，事業有如神助，可望走上財富之巔。

▍1.生肖狗

屬狗的人有時會過分自大，身邊的人也不好意思指正，所以他們很難明確意識到自己身上潛在的缺點，但經過時間的洗禮，能變得成熟且通情達理。在6／12～6／16期間，他們得財星照耀，運勢極佳，不僅正橫財齊聚，不再走之前的歪路，生活也會越過越好，運勢六六大順。

▍2.生肖虎

屬虎的人有強大的魄力，總是積極努力求上進，挑戰自我極限，在職場上力爭上游。在6／12～6／16期間，他們身邊有天神降福，喜氣凝結，事業上將如獲神助，每天都有新的進步。在生意上，可得到貴人的幫助，連日有財來，一開門就能見到客戶拜訪，店裡的訂單絡繹不絕，事業有成一帆風順。

▍3.生肖羊

屬羊的人大多很有冒險精神，天生熱愛挑戰不可能的任務，雖然表面上看起來比較溫順，實際上卻勇猛無敵。在職場上，他們披荊斬棘，努力不懈，不斷闖上財富之巔，在6／12～6／16期間，他們能夠迎來財神爺，事業上一路向前衝，征服很多難關，收穫金山銀山！