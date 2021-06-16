2018年3月26日，我與丁雯靜、唐一寧兩女士在張立義家宣讀他的「罪狀」，就是他執行但根本不瞭解的最機密「新生計劃」。

我唸道：

～「新生計劃」的全稱是「中美聯合戰略目標計劃」，就是要「分析、監視、摧毀共匪的戰略目標」，主要就是原子彈工廠。

計畫負責人是國防會議副秘書長蔣經國與美國中情局局長麥康。1960年代初，美國總統甘迺迪對中國發展核武器高度關切。認為這可能是當時世介面臨的最嚴重問題，美國應該準備採取某種形式的行動。1963年7月航空攝影找到了中國的一座鈽生產反應堆，位於內蒙古包頭。估計最早中國可在1964年初進行核試驗。美國準備使用常規武器對中國核武器生產設施進行襲擊，包括使用美國和國府特工進行秘密地面襲擊，以及空投國軍突擊隊的破壞行動。

於是，麥康緊急邀請蔣經國訪美，9月13日，甘迺迪在白宮接見蔣經國時直接問他，是否可以派三百到五百人突擊隊乘飛機到遙遠的中共原子設施，比如包頭。蔣介石日記：蔣經國與甘迺迪討論「以毀滅匪共原子製造設備為主題」，「所得結果比預想為佳也」。

9月回到台北，蔣經國「指定衣復恩少將為此項工作之中方負責人」。12月31日，蔣介石日記年終反省錄說「經國訪美期間，彼自甘乃迪以下各重要部會長作特別誠摯之態度，禮遇倍至，甘且與經國密商破壞共匪核子製造廠之計劃攜回請示，餘乃允之，自此雙方合作進入一新階段，而自2月以來所有惡劣情勢完全轉變矣，不料於11月間甘被刺殞命，於是合作情勢又漸停滯。」

中美雙方於1964年2月，美方提出了「五項主要目標為包頭冷氣式鍊鈽廠，蘭州氣體擴散廠，北平原子能研究所，雙城子飛彈試驗中心，長辛店飛彈試驗設施」。

1964年9月，「新生小組」向蔣經國提交「共匪即將實施核子試爆之分析」，蔣通報中情局。10月19日，「新生小組」向美簡報包頭和蘭州兩原子能工廠。隨後，蔣介石強烈要求美國提供工具與技術給中華民國，毀滅中共核能力，以免共匪坐大。蔣經國決定冒險對鎖定目標進一步偵照。」～

這時我就說：「張立義現在講到你了。」

1964年10月31日，「在泰國U-2機飛經蘭州，偵察匪的鈾的製造發散廠，成功起飛，一路氣候甚佳，平安回台。」1965年1月10日晚9時，蔣經國親自去空軍總部作業室觀察黑貓中隊張立義少校駕駛U-2偵察機飛越包頭原子能工廠上空偵查。U-2機於9時15分已到達包頭核子設施，再過4、5分鐘，即可通過目標，完成照相任務。但9時17分該機突然消失，蔣經國很疑惑為何機上的反電子設備未呈現反應。」

張則說：「我看錶，是9點還不到啊。」

U-2機這次失事對「新生計劃」打擊很大，因為沒有最新的偵照，就無法策劃對包頭空投突擊隊行動；而且如果共軍導彈能輕易打下U-2高空機，那低空運輸機群運送500人突擊隊，不就是去送死？

該年4月，蔣介石於空軍總部聽取報告，認為共軍武力進步迅速，使他「更不能不加速反攻之行動與決心」。但是5月，大陸第二次核試爆後，美方認為已經錯失採取破壞行動的機會，完全放棄了「新生計劃」。」

張立義聽完「罪狀」就說：「想來當時簡直是瞎搞。包頭不是在海邊，在裡面三千里遠，你怎麼進去突擊？不是被打下來。你在金門馬祖打打，還說得過去，不是打過東山島嗎？但那又有什麼用？還不是敗俘？你就想破壞人家的核子措施，幹嘛呢？ 你打得掉嗎？所以我說那都是胡搞。」

張立義說，在大陸那十八年我一點不後悔，我在北京五年真生活得很好，後來到南京，我能跟二十七年沒見的媽媽見，活在一起，也很好。後來我能再與妻子在一起，我是幸運的，倖存者。」

2018年底，有部紀錄片「黑貓中隊」，拍得很好，片子採集了大量的資料，製作團隊是在與時間賽跑，很多飛行員拍的時候還活著，如葉常棣、王太佑、華錫鈞，但片尾是他們葬禮的畫面。

現在台獨一直說「他們」對「我國」進行資訊戰，別忘了，六十年前，是美國這樣在對中國，利用台灣省為基地。在「間諜橋」這部電影中，CIA的官員就對這批「司機」宣示：「我們與蘇聯在進行一場戰爭，這場戰爭不是涉及人員與武力，而是情報。」

其實美蘇在這件事前已經關係緩和，赫魯雪夫還與艾森豪見了面，但就為這項侵略行動，美蘇冷戰又延長了二十五年。

中國空軍在台灣，損失最慘重的就是這些特種情報作戰，死了148人。

「黑貓中隊」電影，每個U-2飛行員都有提及，但就跳過一人，王錫爵。

李敖有話說：「整個就是這樣一個過程，理論上張立義他沒有機會能活，飛機在七萬兩千尺被打中，他還能夠活下來，這是很不容易的事情，可是活下來以後呢，有這種故事，就是他又變成了衣冠塚中的死人，被國民黨弄進忠烈祠，最後證明他沒死使國民黨難堪。最後，當時小孩子時代分開的兒子，又看到他重新回來，又有機會跟他母親相處。這麼一個錯綜複雜的人生，只有在亂世裏面才有，所以清朝人寫詞，說是「數天涯依然骨肉，幾家能夠」。

張立義的身世，在他自己的身上錯綜複雜，交錯了層層的骨肉關係跟他母親；跟他太太兩次結婚的太太，跟他的兒女啊。到今天他垂垂老去，發現真正在茫茫人海裡面，對他無情的就是這個國民黨的偽政府。他來找我，把他的悲慘的故事講給我聽，今天我特別講給大家聽。」

這就是我們家的故事。（完）