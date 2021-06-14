來到新的一周，哪些生肖能夠收穫好運？運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬兔、馬、虎、羊、龍的人本周運勢最旺，事業上能得到貴人的幫助，工作非常順利，存款越來越多，是幸運又美好的一周。

▍1.生肖兔

這周屬兔人可謂是吉祥如意的一周，周三、周日「三合」，周六「六合」。貴人多容易遇見非常好的機遇，或得到新消息，什麼事情都快人一步，抓住先機一帆風順。會有許多賺錢契機，多向有經驗的人士請教，更能大獲豐收。

▍2.生肖馬

屬馬人鴻運當頭，幸運無比，周三「六合」，周六「三合」。正財穩健，職場運大好，上班者工作順利，會有豐厚的報酬，獎金多，銀行存款上升。偏財運來臨，有機會得到長輩給的紅包，或是因手氣極佳，中大獎，樂得合不攏嘴。

▍3.生肖虎

這周屬虎人利於擴展人脈結識新朋友，貴人可帶來財源。周二、周六「三合」，周日「六合」，能賺到豐厚的錢財，甚至還會有偏財到來，要好好把握。健康方面，剛開始前幾天較疲憊，但隨著心情變好，慢慢恢復精力，不用太過憂心。

▍4.生肖羊

屬羊人周二「六合」，周日「三合」，貴人到來，有幫扶運，聯繫一下多日不見的朋友們，打打電話聊聊天，說不定貴人就在其中。心態積極有動力，努力和付出會得到豐厚的回報，心情大好，美好又舒心的一周。

▍5.生肖龍

屬龍人周四「三合」，周五「六合」，工作上表現優異，沒有煩惱和困難，輕車熟路，充分掌握一切計劃，事業蒸蒸日上。周日有「紅鸞」桃花入命，單身者戀愛的好時機，如有暗戀的人就快速表白，容易事業愛情雙豐收。

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