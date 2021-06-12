有些女人天生命好，不但工作有成就，家庭又很美滿，運勢命理網站「運勢女王」分享，生肖屬雞、兔、馬、龍的女人非常好命，她們的工作能力很強，又很擅長經營感情，所以能夠兼顧職場和家庭，不但事業有成，又能受到老公寵愛，讓其他女人非常羨慕。

▍1.生肖雞

屬雞的女人很有自信，隨時散發著魅力，桃花運很旺，能遇到契合的對象並踏入婚姻。她們不但擁有美好的感情生活，在事業上也很有成就，就算結婚也不會放棄夢想，能夠把握機會努力打拚，在職場上取得一番成就，婚姻中能和老公互相尊重，受到老公的寵愛，兩人可以白頭偕老。

▍2.生肖兔

屬兔的女人腦筋很靈活，工作上常常可以提出令人驚艷的出色點子，而且她們人脈廣，機會比一般人多，如果晚婚可以在職場上成為重要角色。她們對人溫和善良，可以找到條件優秀的對象結婚，婚後兩人相處融洽，生活過得很充實，老公也非常支持她們的事業，擁有廣闊的發展空間，到老都很有福氣。

▍3.生肖馬

屬馬的女人工作能力很強，擁有旺盛的事業心，讓她們當家庭主婦太浪費了，她們婚後可以兼顧職場和家庭，不會偏廢，和老公的關係也很甜蜜，雖然她們的脾氣不好，但也不太會和老公吵架，把家庭打理的很好，受到老公的寵愛，在職場也有優異的表現，是大家眼中的好命女。

▍4.生肖龍

屬龍的女人很會經營人脈，與各路人馬打好關係，在職場上可說一帆風順，不太會遇到什麼阻礙。婚後她們很尊重老公，兩人感情甜蜜，很少會發生口角，是大家眼中的神仙眷侶，婚姻生活美滿，越老越好命，過著令人羨慕的幸福日子。