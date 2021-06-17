當身邊的朋友接連脫單，難免會讓單身者開始嚮往談場甜甜的戀愛，搜狐網命理專欄點名，生肖猴、馬、蛇、豬的男性在談感情時總是喜新厭舊，即使結婚後也見一個愛一個，非常不可靠。

▍1.生肖猴

屬猴的男性好奇心十足，對於新鮮事物完全沒有抵抗力，他們喜新厭舊的原因和本身的性格有關，對感情也非常隨性，遇到喜歡的人就會勇敢去愛，厭倦了對方則會果斷離開。他們習慣自由自在，討厭受人束縛，在他們看來，穩定的感情和生活無疑是一種枷鎖，加上他們不甘寂寞，因此總是把感興趣的異性作為展現自我魅力的獵物。

▍2.生肖馬

大多數屬馬的男性都很喜歡新奇的事物，可一旦時間久了就會厭倦，他們會為了追逐新鮮感而頻繁更換戀愛對象，在年輕時總是喜歡抱著玩玩的心態到處奔波，會認識到很多人，身邊的異性也不少，他們很快就能陷入感情，也能快速抽身，難以屈服外界的誘惑，所以生肖馬的男性結婚之後最容易變心。

▍3.生肖蛇

屬蛇的男性個性冷靜理智，是善於理性思考的人，絕對不會感情用事去處理問題。對於屬蛇男來說，愛情時刻需要保持新鮮感，如果對一段感情沒了期待，也預告著即將走向盡頭，這種冷淡的個性能讓他們迅速地在每段感情中抽身而出。加上他們會立刻尋找下一個目標，不讓自己沉浸在失戀的痛苦中，同時把前任忘得一乾二淨，妄想用婚姻綁住屬蛇的男性真的是難上加難。

▍4.生肖豬

屬豬的男性如果喜歡上一個人，就不會輕易放棄，不追到手絕不罷休，但隨著時間流逝，這份新鮮感也會慢慢淡去，細水長流的感情會讓他們覺得平庸又無趣。同時，他們在愛情中非常追求新鮮感，很難抵擋外界的誘惑，即使非單身，他們一旦遇到了感興趣的人，依舊會做出背叛戀人的事情，就算還沒開始行動，內心也已經蠢蠢欲動。