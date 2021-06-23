擁有G級上圍好身材的「熊熊」卓毓彤去年感情一波三折，先是傳出和開特斯拉的男友好事近，後來傳出懷孕，接著又被爆出流產、分手，讓粉絲相當心疼。曾表示要開始學習成長的她，今(23日)被週刊爆料開了新娛樂經紀公司，細查更發現公司的董事長竟是Selina前夫張承中。

身材性感的熊熊自出道以來就相當受到外界矚目，曾與陳楚河、言明澔、李唯楓、張立東、KID等人傳過曖昧，去年她傳出情歸特斯拉男，兩人不僅同居試婚，還趕進度有了小孩，但最後不了了之，熊熊更動了胎氣流產。有網友曾對熊熊留言說下難聽話，問她：「怎麼還不去死？」，熊熊則高EQ回應：「可以不喜歡我我真的沒差，但不用特地跑來告知，不用把自己想的那麼重要」。

熊熊開設新公司，張承中擔任董事長。（圖／中時資料照片）

熊熊之後受訪，坦言一遇到戀愛就「戀愛腦」上身，常常識人不清，對於外界閒言閒語，她表示大部分都是私事，沒有必要向社會交代，歸咎原因就是不夠愛自己，也大方坦言自己內心清楚有些網友的批評也算有道理，是自己活該，交友期間沒認真觀察對方，未來她仍會勇敢面對人生，封鎖刪除雜音，「生活裡只留下對的人」。

張承中5年前和Selina離婚。（圖／中時資料照片）

據《鏡週刊》報導，熊熊本月中被拍到出入內湖一間辦公室大樓，查詢後發現裡面正是「橙想娛樂經紀股份有限公司」的登記地址，熊熊頭銜是監察人，董事長竟是張承中，熊熊持有的股份多於張承中。而張承中近來動作頻頻，先前才接替李烈擔任「影一製作公司」總經理，當時他回應：「我上任之前的決定，我看成是重組啦」，並表示律師客戶中本來就有幾個電影公司，所以對這項產業不陌生，之後會站在法律、財務角度，幫忙公司與資本市場對話。