54歲昔日「玉女歌手」周子寒，1992年曾以《吻和淚》奪下台灣女歌手銷售冠軍，如今則是淡出演藝圈，回歸平凡人生活，昨（22日）在臉書自曝「不用排隊我先打針了」，立刻引起網友議論。

周子寒一句「不用排隊我先打針了」，引發網友關注，不過她也隨即解釋：「放心啦，我沒有插隊，不是打疫苗」，原來是日前手臂突然好癢，甚至紅腫起水泡，便立刻衝去診所就醫，經醫生診斷才發現是在陽台修剪花草時，被兩隻1.5公分的大毛毛蟲接觸到導致，她也解釋「就好像碰到確診者沒有保持社交距離，空氣中就被感染了一樣」。

經過這次經驗後，她表示以後「拈花惹草」都要穿隔離衣戴手套，畢竟癢起來比痛還難忍耐，甚至更痛苦無比，接著曬出左手起滿水泡的照片，詢問網友「看到是不是也覺得好癢？」對此，網友也紛紛回應：「我的天呀~也太嚴重了，害的我也癢起來了」、「修剪花草或蔬果記得要戴袖套」、「要多保重耶！看照片都不自覺的也癢起來」。

當年唱片公司要求轉型時，一度希望她去演戲，無奈不會講台語，甚至無法克服得跟男演員有「親密接觸」的戲份，便轉往幕後替知名動畫《阿貴》配音、寫劇本，事業更拓展到大陸，後來則是回到教會，全心投入傳福音的工作。