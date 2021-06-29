ØZI先前在台居家防疫，常在IG直播暢聊，與粉絲互動熱絡，但他近日來突然沒開直播，據悉，因為ØZI日前赴美國工作，正進行新專輯製作，為了安全起見，他已在當地施打疫苗，ØZI經紀人29日表示：「美國的經紀公司有要求我們要打才能工作，那邊打疫苗很方便，都去了也沒道理不打。」

至於ØZI將在美國待多久？經紀人說目前還沒確定時間，要看美國工作安排的行程進度。ØZI將計畫在年底推出新專輯，原定現階段就是新專輯的錄音製作期，他在美國創作、工作滿檔，被問及新專輯進度，經紀人賣關子說仍不能透露，僅預告新專輯會有爆炸性的合作，敬請期待。

ØZI的好友柯震東日前與家人赴美國旅遊，ØZI、柯震東剛好都在美國，ØZI除了忙工作之外，日前抽空與柯震東相約見面聚餐，大展好兄弟之情。ØZI這趟赴美製作音樂，母親葉璦菱很支持、放心，葉璦菱說現在搭機都要核酸檢測陰性證明，全世界都開始打疫苗，美國也變得相對安全，她很關心ØZI打疫苗後的身體狀況，ØZI日前報平安：「很Ok。」

葉璦菱現在與老公宅家防疫，幾乎不出門，夫妻倆在家也會戴口罩、保持防疫距離，甚至吃飯的餐盤一定都分開，她笑說：「我老公很嚴格，我都在樓下，他在樓上，講話都用打電話、傳訊息。」她沒想要出國打疫苗想法，坦言：「乖乖待在家防疫，等待打疫苗。」