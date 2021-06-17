每個人的一生都是起起伏伏，世界上少有兩全其美的事情，因此臺灣俗語說「有一好，無兩好」，搜狐網命理專欄點名，白羊座、金牛座、天蠍座總是在職場得意、情場失意，事業及財運都發展得很順利，但桃花卻遲遲不降臨。

▍1.白羊座

白羊座個性衝動直接，他們總是喜歡用最簡單直觀的方式解決問題，因此他們在商場上自然無往不利，工作順心，財運也相當不錯，可是在情場上很顯然行不通，建議白羊座需要修正自己的脾氣，也許桃花運就會日漸旺盛。

▍2.金牛座

金牛座做人守本分，總是腳踏實地向前走，很多時候即使出現好機遇，他們也不懂得掌握，常常不慎錯過機會，不過正因為他們個性很踏實，事業發展會穩步上升，財運也會慢慢累積，一旦累積到一定程度，金牛座可迎接一場大財運，好好把握住，人生將走向巔峰。不過他們個性太木訥，導致桃花遲遲不開。

▍3.天蠍座

天蠍座的人積極上進，雖然外表很冰冷難接近，但是實際上卻是個古道熱腸的人，他們可以為了事業不顧一切拚命，在工作中不僅自己努力，還會幫助別人，因此天蠍座在職場中朋友很多，能夠在事業上給予他們一定的幫助，同時他們的財運也相當不錯，唯一值得操心的就是情事，桃花運向來較弱。