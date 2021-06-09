在感情世界中，有些人比較笨拙、不懂得表現自己，但也有非常遊刃有餘、遊走在各個曖昧對象之間的情場高手。搜狐命理專欄近日發文，點名處女座、水瓶座和雙魚座的女性，她們都是「偷心高手」，男人只要看一眼、相處一陣子，就會對她們念念不忘。

1、處女座

處女女天生自帶撩人屬性，一顰一笑都特別引人注意，而且她們總是能夠抓住別人的喜好，讓對方可以注意到自己，進而被自己吸引；此外處女女的性格還非常溫柔可愛，總是帶著一股柔弱之美，男友和她們相處不但會覺得很舒服，心中還會升起一股保護慾，輕輕鬆鬆就擄獲男人的心。

2、水瓶座

水瓶女是屬於堅強獨立的類型，在感情中總是會體諒對方、照顧對方的情緒，她們還有非常靈敏的第六感，可以輕易地猜出對方心中的想法，這樣理性的性格反而能夠引起男人的好奇心，只要和她們相處越久，越會感受到她們多元的魅力，並且對她們念念不忘。

3、雙魚座

雙魚女看起來十分柔弱，很懂得如何喚醒男人心中的保護慾，讓對方產生想要獨寵她們一輩子的想法；此外雙魚女天生性格溫和，和她們在一起時每一天都會很甜蜜，而且不讓人感到厭倦，這種被人依賴又可以有喘息空間的互動，自然會讓男人願意主動獻出自己的心。

(中時新聞網)