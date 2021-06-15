大多數人的好友都是同性居多，不過有些人身邊的異性朋友也不少，星座運勢網站「星座漫畫」分享，天秤座、天蠍座、處女座、射手座、雙魚座擁有最多異性好友，他們充滿魅力，往往可以吸引異性的注意，讓人想主動認識，因此他們的異性朋友比一般人還要多。

▍1.天秤座

天秤座長得好看又會打扮，擅長聊天交朋友，擁有廣泛的人脈，他們氣質很好，口才流暢，無論是男是女都想要接近他。如果朋友有煩惱，天秤座很願意擔任傾聽者，也會給出有用的建議，這個特質讓他交到許多知心的異性好友。

▍2.天蠍座

天蠍座具有神祕感，和異性聊天時很會找話題，尤其是帶有曖昧色彩的話題，又能巧妙避開個人隱私，這種風格對異性來說有很大的吸引力，會想要深入了解他們，所以天蠍座往往有一大票的異性朋友。

▍3.處女座

處女座做人很真誠，他們雖然有點吹毛求疵，不過外表乾淨整潔，又非常體貼，在異性眼中非常加分，而且他們有旺盛的同情心，樂於助人，在異性眼中是個大善人，大家都想要跟他做朋友。

▍4.射手座

射手座個性很開朗大方，聊天時會正視對方的雙眼，充滿自信又尊重他人，他們臉上時常掛著笑容，對小事情從不計較，思想求新求變，這樣的人當然非常吸引異性的目光，不知不覺想要親近他、認識他。

▍5.雙魚座

雙魚座的性格單純又善良，雖然有點多愁善感，不過他們的好心腸往往能打動異性，激發旁人的保護慾，不忍心讓他難過，他身邊總是有許多異性好友圍繞，看起來就好像他的保鏢。