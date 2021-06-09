今年上半年社會局勢可說是風起雲湧，變化很大，讓大家很好奇自己下半年運勢會如何發展，運勢命理網站「運勢女王」分享，生肖屬鼠、兔、雞、虎的人在2021年下半年將有轉運機會，揮別過去的不順遂，在下半年鹹魚翻身，無論是生活、職場都越來越順利，年底前運勢水漲船高，過著令人羨慕的好日子。

▍1.生肖鼠

屬鼠的人很有行動力，如果有計劃絕對不會空想，會立刻付諸行動，而且他們做事很有效率，絕不浪費時間，他們觀察力強、反應靈敏，不太會掉入別人設計的圈套。2021年下半年，他們的財運越來越旺，過去幾個月的努力漸漸可以看到成果，賺錢速度越來越快，接下來會有更多機會讓他們大展身手，前景一片光明。

▍2.生肖兔

屬兔的人性格很細心，又很重視人際關係，身邊往往有許多貴人願意對他伸出援手，一直擁有不錯的運勢。2021年下半年他們能夠心想事成，成功轉變成自己想要的樣子，和家人的摩擦漸漸減少，關係越來越融洽，良好的家庭氣氛讓他更專注於追求成就，財運也在他們的努力過程中越來越好，下半年運勢非常順遂。

▍3.生肖雞

屬雞的人做事時手段非常大膽，勇於嘗試，遇到機會就會緊緊抓住，因此在激烈的競爭中往往能脫穎而出。2021年下半年他們的運勢越來越順利，賺錢有如神助，能夠一步一腳印的達到心中的目標，如果在過去存款不多的人，能在下半年快速累積財富，不需再為錢煩惱。

▍4.生肖虎

屬虎的人很有自信，面對機會絕不錯過，而且懂得訓練自己的眼光，讓自己的判斷越來越精準，做事勇往直前，不會被小事牽絆。今年下半年他們在生活和職場更沒有阻礙，福氣滿滿，小人終於退散，財運滾滾而來，讓他們賺錢非常輕鬆，過著順心如意的日子。

(中時新聞網)