中鋼開出7月份和第三季內銷盤價，其中7月份盤價全面維持平盤，第三季盤價則全面開高盤，包括鋼板等十大項規格產品，每公噸調漲2,000～2,900元，平均漲幅4.1％。中鋼表示，主要考量國內疫情嚴峻，與為協助穩定國內物價，才會採取平高盤策略。

中鋼公司110年6月15日召開110年7月份及第三季內銷鋼品盤價會議，會中決議：

歐美各大經濟體陸續解封，帶動民間投資與消費動能升溫，5月製造業採購經理人指數表現耀眼，歐元區62.8維持高檔，美國則升至歷史新高61.5。OECD將今年全球GDP成長率預估由原5.6%上調至5.8%，為近50年來最強成長；其中，美國從6.5%上修到6.9%，中國大陸更從7.8%大幅上修至8.5%。行政院主計總處6月4日發布今年臺灣經濟成長率為5.46%，較2月預測上修0.82個百分點，也創下10年來最佳表現，尤其出口強勢擴張，預測全年出口金額達4,156億美元，年增20.4%。

美國政府推出6兆美元預算案，其中1.7兆美元聚焦在基礎建設；中國大陸也積極投入10.6兆人民幣「新基建」計劃。兩大經濟體同步加強推動基建方案，強力支撐國際鋼鐵需求。原物料及鋼鐵行情方面，鐵礦砂回升至220美元/公噸以上歷史高位，強冶金煤急起直追上漲到逾170美元/公噸（澳洲FOB），近三個月漲幅近50%。全球散裝航運費也受到大宗商品需求增溫、缺船塞港等因素影響而大幅上揚，相關煉鋼原物料成本持續飆漲，推升國際鋼價不斷刷新歷史紀錄。

歐美鋼市持續火熱，美國熱軋價格已突破1,800美元/公噸大關，歐洲則上探1,400美元/公噸，歐洲數家鋼廠今年產能幾近售罄且交期嚴重遞延。在亞洲鋼市方面，中國大陸深層介入管控黑色系商品投機行為，導致鐵礦砂、鋼材價格短期波動，惟受惠新基建陸續展開，鋼鐵期、現貨價格已快速回升。中國大陸整體經濟仍處上行趨勢，建築、家電、汽車等需求不斷釋出，鋼市展望持續看好。日本製鐵則宣告，全面大漲國內價格，期能持續穩定供應用戶，並已積極與指標車廠談判，企能改善價格結構並追上國際行情。

邇來氣候變遷議題蔚為國際發展風潮，歐盟規劃在2023年針對高耗能進口產品如鋼鐵等課徵「碳關稅」，現正實施的ETS碳權交易價格已漲至56歐元/公噸，Tata Steel Europe（塔塔鋼鐵歐洲公司）並於歐洲領先實施碳附加費12歐元/公噸，顯見碳中和相關環保成本將成為鋼價不可或缺的一環，中鋼公司亦規畫明年起，外銷訂單將納入環保成本的碳附加費等，整體用鋼產業必須順應全球減碳趨勢，計算產品碳足跡。中鋼公司倡議下游用鋼產業須未雨綢繆，及早因應。

此外，環境、社會和企業治理（ESG）議題已成為全球趨勢，為與國內鋼鐵業共創更大的附加價值，善盡企業社會責任，中鋼公司秉持一貫之「順勢、穩健、衡平、合宜」訂價原則，除考量本公司營運目標，尚須兼顧整體產業體質提升，經審慎評估疫情及新台幣匯率升值、海運費、包裝材等物料上漲對產業面之衝擊，將自行吸收部分成本，支援資源協助下游升級轉型，攜手用鋼產業共同蓄積投入ESG永續發展的能量。

國內鋼市受新冠疫情影響，抑制市場信心及生產活動，本公司呼籲中下游供應體系應合規並慎用市場機制，貨暢其流，共同維護國內鋼市秩序，珍惜得來不易的經濟成長榮景，共創雙贏。中鋼公司產品售價現階段與國際行情尚有落差，實有調漲空間，但考量全球碳中和與ESG趨勢，並協助穩定物價，故決議七月份月盤產品以平盤開出，終結連12個月漲勢；第三季季盤產品盱衡與國際行情、流通價格及月盤累積漲幅的差距，宜順勢補漲，合理的拉近國際市場行情，適度引導進口料入境以紓解供需吃緊的窘境，才能協助下游業者有效解決缺料問題；另，國內近半屬於同業鋼廠及進口鋼料供應的部分，也應齊心合力提升用鋼產業競爭力，繁榮台灣經濟，共享榮景，互助共好！