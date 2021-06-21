由於先前美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)暗示會比預期還快的提前升息令美元走強，推動美元迎來2020年4月以來最大單周漲幅，令大宗商品價格對其他貨幣持有者來說顯得更貴而失去吸引力，加上全球最大金屬消費國中國表示將出售國家儲備庫存以管控價格，致(LME)期銅上周五(6/18)下跌，創下自2020年3月來的最大單周跌幅，也連累其餘多數金屬價格均跌。

分析師表示，回歸基本面後，基礎建設和能源電氣化轉型使需求上升，可能會使未來幾年的銅價保持在當前的高位水平，此前，5月銅價曾觸及10,747.5美元的記錄高點。另指出，美聯儲官員對美國經濟從疫情後復甦感到信心，開始暗示將提前收緊疫情中較為寬鬆的貨幣政策美元轉而走強，技術面來看，銅價跌破100日來移動均線的9,242美元的最大周度跌幅。

終場上周五(6/18)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫下跌738美元，報每公噸29,862美元；期鎳下跌20美元，報每公噸17,154美元；期鋅下跌89美元，報每公噸2,822.5美元；期鋁下跌15美元，報每公噸2,385美元；期銅下跌170美元，報每公噸9,145.5美元；期鉛上漲27.5美元，報每公噸2,157.5美元。(商品行情網)