北半球進入夏季用油旺季及美國原油需求強勁復甦影響，國際油價持續攀揚，續創波段高點，中油、台塑化宣布國內各式汽、柴油價格同步調漲0.3元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升27.9元、95無鉛汽油每公升29.4元、98無鉛汽油每公升31.4元、超級柴油每公升25.1元。

台塑化28日凌晨1時起，參考零售價格為92無鉛汽油每公升27.9元、95無鉛汽油每公升29.3元、98無鉛汽油每公升31.4元、超級柴油每公升24.9元。

分析師指出，由於疫情造成需求萎縮，OPEC+去年初產量減少970萬桶/日；但過去一年來逐步增產，至下月初將累計增產約400萬桶/日。在油價創2018年來新高及庫存下滑影響，如果OPEC+沒有進一步提高生產配額，今年夏天國際油市可能會陷入供給短缺。

隨著油價強勁回升，傳言石油輸出國家組織(OPEC)及俄羅斯領導的非成員國(OPEC+)正在考慮將石油總產量提高50萬桶/日。OPEC+將於7月1日開會，目前正考慮8月增產50萬桶/日，後續幾個月則視情況而定。

預期需求增長及股市上漲激勵，紐約商業交易所（NYMEX）8月原油期貨6月24日收盤上漲0.3％，成為每桶73.3美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也攀揚0.5％，每桶達75.56美元，雙雙創下2018年10月來新高。自去年10月底以來，油價已翻漲一倍。

中油表示，本週調價指標7D3B週均價從每桶72.34美元上漲至73.7美元，臺幣兌美元匯率貶值0.236元，國內油價依公式計算漲幅為2.2％。按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.2元及2.0元；經考量亞鄰最低價限制，汽、柴油價格各漲0.3元，應調未調之0.9元及1.7元皆由中油吸收。

石油輸出國組織預期今年美國頁岩油產量將僅少量增加約20萬桶/日，預期要到2022年頁岩油產量才會有較大的增加，這將會使得今年在後疫情時期需求復甦仍需仰賴OPEC+提高產量來滿足需求。OPEC將於7月1日開會討論生產決定，惟OPEC+擔心全球各地經濟復甦腳步不同帶來全球市場需求之不確定性，在提高產量方面相當謹慎。