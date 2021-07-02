歐股周四收紅。原油價格上漲讓能源股飆漲超過2%；而強勁獲利財報，抵銷了投資人對Delta變種病毒擴散的擔憂。

周四泛歐Stoxx 600指數一度反覆升跌，收漲2.79點或0.62%，為455.63點。能源股漲幅為近一個月最佳表現；跨國能源供應商德希尼布FMC(TechnipFMC)上漲4.4%。

在全球需求上升的預期下，石油價格上漲近2美元；而較低的美國原油庫存也起了部分作用。另外媒體報導，OPEC將以低於預期的幅度提高產量，此可能導致今年稍晚的供應短缺和拉高油價。

Delta病毒(印度變種)正在擴散，未來可能影響某些地區的移動性。

旅遊股在連四日跌之後，周四收漲1.9%。此前亞洲和英國的確診病例數激增，人們擔憂會有更多管制措施。

航空股上漲。易捷航空、英國航空母公司IAG集團，以及瑞安航空街上漲在1.5%至4%之間。

對於疫苗拉動的經濟復甦，市場感到越來越樂觀，歐股距離歷史高點僅不到1%。

周四經濟數據顯示，歐元區製造業活動出現有紀錄以來最快的擴張。

德國DAX指數漲0.5%。數據顯示，德國五月零售銷售出現彈升。

科技股是少數下跌的板塊。投資人將重心轉向更容易受到經濟復甦益處的類股。

法國餐飲服務集團Sodexo漲2.3%。該公司上調下半年營收和獲利展望，並押注於美國的學校將完全重新開放。Sodexo在八個國家的醫院、學校、監獄等提供餐飲服務。

英聯食品(Associated British Foods)上漲4.8%。其Primark時尚商店上一季銷售金額高於市場預期。

H&M則下跌1.1%。該時尚連鎖集團第二季獲利仍低於疫情前水準。