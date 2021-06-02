有些人面對工作時非常堅強，遇到問題不會輕易退縮，被老闆責罵也不會想要離職走人，星座運勢網站「同道星座查詢」分享，白羊座、雙子座、射手座、雙魚座在職場上抗壓能力最強，無論被老闆罵得多慘，都不會想要辭職，非常有韌性，不會被輕易打倒。

▍1.白羊座

白羊座就算被罵得狗血淋頭，他也願意忍受，他們認為自己一定有做得不夠好的地方，所以被罵也很正常，會檢討自己的缺失，努力改進，他們會藉由被罵的機會重新審視自己的工作方式，提升自我的能力。

▍2.雙子座

雙子座會為了五斗米折腰，他們深知收入對自己的重要性，不會因為被老闆罵就想要辭職走人，手邊還有帳單要繳，如果沒有工作難道要吃土過活？被罵得再慘他們都會忍下來，而且很快就能平復心情。

▍3.射手座

射手座很好勝，他們覺得如果被罵就辭職，就是承認自己工作能力很爛，這種丟臉的事情他們絕對不做。如果被老闆罵，他會記取這次的教訓，下次努力做到最好，才能挽回自己的名譽。

▍4.雙魚座

雙魚座很善解人意，如果被老闆罵，他除了檢討自己之外，也會設身處地的為老闆著想，他們認為主管階級的人壓力都很大，如果下屬做得不夠好，發脾氣也很正常，所以他們會努力改進，老闆無論再怎麼情緒化，都不會是他辭職的理由。

(中時新聞網)