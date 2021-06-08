許多女孩在談戀愛的時候最怕對方變心、劈腿，星座運勢網站「星座巫師」分析，如果想要男友不變心，一定要對症下藥，不同星座的男人在乎的事情各不相同，若能夠避免做出讓對方反感的事情，對於維持感情熱度將有很大的幫助。

▍1.白羊座、巨蟹座、天秤座、摩羯座

白羊座、巨蟹座、天秤座、摩羯座的男人很怕被女友碎碎念，他們面對工作時非常認真，會為了兩人的未來努力打拚，他們覺得和女友見面時是自己喘息的時間，如果這時候還要聽對方抱怨見面時間少、不夠貼心，他們會覺得壓力很大，甚至覺得不耐煩，與他們相處時如果能多一點溫柔和包容，少一點責罵和抱怨，兩人的感情熱度會更持久。

▍2.金牛座、獅子座、天蠍座、水瓶座

金牛座、獅子座、天蠍座、水瓶座的男人很需要女友的信任，如果另一半太沒有安全感，整天懷疑自己出軌，見面就想要查看手機的對話記錄，就算原本很愛對方，他們的愛情也會慢慢的被消磨殆盡。女友的不信任像是一把刀，每次的質疑都深深刺入他們的內心深處，如果想要這些星座男不變心，要多信任、少懷疑，他們就會一直維持熱戀的感覺。

▍3.雙子座、處女座、雙魚座、射手座

跟雙子座、處女座、雙魚座、射手座的男人戀愛時，絕對不能失去自我，如果跟他們交往時，生活重心全部放在愛情上，會讓他們很有壓力，還會對這段關係失去新鮮感，他們很快就會厭倦這段感情。所以和這幾個星座的男人交往時，一定要懂得好好愛自己，學會安排閒暇時間，不要把精力全放在戀愛上，這樣只會有反效果。

(中時新聞網)