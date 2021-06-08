前台北市議員許富男10多年前與櫃姐婚外情生子後，櫃姐去年嫁給郭姓男子，不久郭男當街遭4人追打，郭男懷疑是許教唆打人，憤而提告，意外揭發這段多年不倫戀。台北地檢署調查時，許富男否認教唆打人，堅稱一直有支付扶養費，沒有教唆打人的動機，而動手的4人則稱是認錯人。台北地檢署8日以罪嫌不足等理由，將許富男及打人的4人均不起訴。

79歲的許富男，是民進黨創黨黨員，曾擔任台北市議會第8、9屆議員，因涉及台北市養工處瀝青工程貪汙案，高院去年更審判刑9年，案由最高法院審理中，他的女兒許家蓓則為現任台北市議員。

據了解，許富男在14年前和櫃姐發生婚外情並生下1子，許支付對方生活及扶養費用，去年櫃姐帶著12歲的兒子嫁給郭姓男子，去年10月間許、郭及櫃姐3人商討兒子的扶養問題，但未獲共識。

不過，郭男去年11月4日，在北市松山區當街遭4人追打，郭男認為他平日與人無仇，懷疑是許富男與他談不攏兒子扶養問題，找人打他，提告動手的葉姓男子4人涉嫌傷害、恐嚇，並告許涉嫌教唆傷害。

檢方調查，許富男辯稱，他一直都有支付櫃姐母子的生活及扶養費，沒有教唆打人的動機，而且他不認識追打郭的葉男4人，至於葉男4人則稱是受託向「阿寶」討債，當天是認錯人了，而發現搞錯對象，就讓郭離開，沒為難對方。

檢方認為，由於郭男未驗傷，無法證明被葉男4人追打受傷，亦無證據顯示許富男與葉男4人熟識，以及葉男4人曾出言恐嚇，以罪嫌不足等理由，將許富男及葉男5人不起訴。

(中時 )