民眾向台北市議員李明賢陳情，成功幫長輩上網預約施打疫苗，收到北市衛生局通知簡訊，查了才發現地址居然是錯了，甚至差了4公里，炮轟市府搞大烏龍實在太誇張，讓老人家跑錯地點，恐怕罪孽深重。

民眾幫長者上網預約施打疫苗，收到簡訊通知接種地點是成德區民活動中心，地址寫著南港區興東街1號，結果用網路查詢，竟發現該地址是南港三重里活動中心，正確地址是南港同德路100號，2地距離差了4公里，騎機車也要7分鐘。

李明賢指出，老人家若根據簡訊跑錯地點勢必更著急，何況許多是行動不便的長者，質疑市府官員變成路痴、在整人，到底是衛生局還是民政系統弄錯，民眾若跟著簡訊通知前往錯誤地點，到底發生什麼狀況，真是無法想像。

他痛批，這不是小瑕疵而已，市府搞大烏龍實在太扯也太誇張，85歲以上長者有5.8萬人，目前接到錯誤簡訊有多少人，難道市府系統都不用測試校正，市府在不該犯錯的地方犯錯，真的不應該。

李明賢說，他已通知市府要求立即修正系統，清查到底有多少收到錯誤簡訊，並緊急發送更正訊息，否則到時候讓老人家跑錯地點，市府可就罪孽深重。