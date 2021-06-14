台北僅寫「上午」時段，讓許立民忍不住說，「考卷寫完不代表就考的好！」（摘自許立民臉書）

疫苗15日開始施打，前台北市社會局長許立民，在臉書上貼出2張北市、高雄的疫苗接種通知比較，他指出，高雄的接種通知單，清楚寫著施打時段，但台北僅寫「上午」時段，讓他忍不住說，「考卷寫完不代表就考的好！」

疫苗配發引發爭議，各縣市政府對疫苗接種採不同策略，而高雄市卻提早一周發下通知單，讓台北市長柯文哲痛批資訊不對等和內線交易；許立民指出，「考試寫考卷，有人早寫完，有人晚寫完，有人open book也寫完，總之，下課前能交卷就好」。

不過，許立民提到，該說的還是要說，考卷寫完不代表就考的好，一張高雄旗山，通知早上9到10點報到施打，清清楚楚，一張台北醫大，只有寫早上時段，279號，到底要幾點去排呢？許立民憂心勉勵北市，「離15號還有一點時間，請加油，不要讓長輩，家屬焦慮」。

此外，台北市不少里長也指出，許多長者不會使用預約系統，如果不發通知單，甚至有些長者根本不知道要施打疫苗，對此，柯文哲昨提到，危機就是轉機，讓台灣可以邁向先進城市，作為政治人物，若怕東怕西，永遠政治就是很保守，老實講也可以全都發通知單，但就會變得很複雜，醫院很難準備，做這事情很有風險，但成功後整個台灣就更往前一步。

至於民眾反應系統無法更改，還有預約醫院與施打地點不同等問題，柯文哲坦承，確實一開始在設計系統時沒有想到重新選擇的機制，下次會更精進，系統是越改越好，第一次上線不可能得到五顆星，但會持續精進。