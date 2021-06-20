台灣新冠肺炎疫情遲未降溫，許多人都把廣泛施打疫苗，當成解除三級警戒的關鍵利器，但近日國內長者開打AZ疫苗，陸續傳出多起接種後猝死的案例，引發人心惶惶。據悉，台南市北區一名95歲獨居老婦人17日施打疫苗，今（20日）晚間被家人發現趴臥浴缸，頭部浸泡在水中，送醫後宣告不治。

據了解，95歲的蔣姓婦人平時獨居在台南市，17日完成接種新冠肺炎疫苗；今晚6時許，老婦兒子前往住處送餐，赫見母親整個人倒趴在浴缸前，且頭部浸泡在水中，明顯死亡，嚇得趕緊報案。警方獲報到場，發現門窗均完好，初步排除外力介入，詳細死因及案發經過，仍有待檢察官進一步相驗後釐清。

家屬透露，死者生前沒有任何慢性病史，但17日打了疫苗，懷疑死因和疫苗有關。警方得知上情後，除報請檢察官進行司法相驗，同時通報台南市衛生局查處，後續將由衛生局通報中央流行疫情指揮中心，調查死因是否和疫苗不良反應有關。

另外，屏東市一名93歲老翁20日下午被家人發現在家中椅子上發現沒有脈膊，來不及送醫即不治，該名長者曾於16日接種新冠肺炎疫苗，屏東縣衛生局已依疫苗接種後嚴重不良事件通報中央流行疫情指揮中心，待進一步釐清死因，並協助家屬後續事宜。

縣府指出，該名長者患有阿茲海默症，平時可以自行行走及生活自理。16日上午於屏市接種疫苗，當日詢問並沒有表達不舒服，但回到家中，隔日凌晨發燒至38度，20日中午仍有少量進食，約下午3時許，家人發現他躺坐在椅子上，已失去生命跡象。衛生局正協助家屬聯繫屏東市衛生所，將確認辦理行政相驗或司法相驗等相關事宜，以釐清死因。

指揮中心提醒，對於近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，請於身體狀況較穩定後再安排接種。近期天氣炎熱，考量長者身體狀況，也建議避開高溫時段前往接種。另外，現在已開放診所及衛生所可接種疫苗，建議民眾就近前往接種，並注意防曬、補充水分。