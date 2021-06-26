台中市盤點目前仍有8000劑AZ疫苗，將下修到讓65歲以上原住民以及75歲以上長者在下周三於快打站施打。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市政府26日下午在中市疫情指揮中心記者會公開殘劑施打接種機會公平、預約系統公開、施打名單公布等「三公原則」。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

連日來因中央公布新冠疫苗殘劑可開放18歲以下民眾接種，因各縣市實施標準不一，引爆殘劑之亂，台中市政府26日下午在中市疫情指揮中心記者會公開殘劑施打接種機會公平、預約系統公開、施打名單公布等「三公原則」；市長盧秀燕也宣布30日上午將開放75歲至76歲長輩接種疫苗，屆時快打站將開放殘劑給民眾接種，辦法目前仍在研擬，一定杜絕特權和公關疫苗的疑慮。

台中市26日新增確診數為0，盧秀燕說，昨（25）日看到彩虹，她許下一個心願但求台中市平穩的度過這次挑戰；她強調，歡迎佳玲（＋0）、希望佳玲常常來。

盧秀燕說，經過盤點目前AZ疫苗剩餘量約剩8000劑，台中市預計6月30日再開設快打站，將開放75歲至76歲長輩以及65歲以上原住民施打疫苗，預計下周一、二由里鄰長發送施打通知單，請長輩和家人在家等待，收到通知單後按單上的時間和地點接種即可。

此外，針對中央流行疫情指揮中心昨日公布疫苗殘劑處理方式最新指引，盧秀燕表示，台中市更新殘劑施打措施，未來劑施打一定要遵守「三公原則」，即公平、公開、公布，只要年滿18歲的台中市民皆可預約施打，每個人接種機會「公平」；且預約方式「公開」透明，避免影響民眾接種權益；接種殘劑後也要「公布」施打名單，確保殘劑妥善利用。

盧秀燕指出，疫苗殘劑指的是每個施打處每日最後一瓶疫苗所剩殘劑，可能只有零星劑量，約莫施打2至3人，並非如民眾所想的可能有幾百劑的殘劑。台中施打疫苗的地方包括醫療院所、衛生所及快打站，未來劑量夠了，也會開放診所施打，希望各醫療院所、衛生所、快打站，乃至將來開放的診所，遵照台中市殘劑施打「三公原則」指引，為民眾施打疫苗。

衛生局長曾梓展說明，中央25日公布每日最後一瓶疫苗「殘劑」施打原則，即日起只要年滿18歲的市民皆可預約候補接種，施打機會對每個人「公平」；配合中央指示，將由各接種地點公告殘劑預約候補登記方式，「公開」透明讓民眾順利接種；殘劑施打後將對外「公布」施打名單，確保殘劑妥善被利用。