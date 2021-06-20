本土疫情延燒，但是台灣疫苗仍然不足，許多民團體紛紛向政府表示願意捐贈疫苗，而美國和日本也接力向台灣捐助疫苗，疫苗問題持續成為各界關注焦點。根據一份網路民調顯示，絕大部分網友認為中央政府在防疫中錯失很多良機，且沒有感受到中央政府的超前部署。

網路媒體《NOWnews》以「疫苗捐的比買的多？您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？」為例，投票時間為6月20日至23日，截至20日下午4點，參與投票的網友中，有10.86%網友認為「否，相信台灣還是防疫模範」，認為「是，沒有感受到中央超前部署」的網友則高達89.14%。

認為中央沒有錯失良機，相信台灣還是防疫模範的網友表示，「防疫中心做的已經很不錯了」、「誠如事實，未買疫苗是當時局勢穩定、無染疫，願施打疫苗的人少，是我當時也不會想去打」、「台灣努力克服各種干擾拿到疫苗，上下齊心度過疫情」、「事情並非表面，鴨子划水的辛苦，必須肯定」。

認為中央防疫錯失良機，沒有感受到中央超前部署的網友則表示，「嗯哼～超前部署國產疫苗」、「早該在一年前就要做的事」、「太滿足於之前的零確診」、「都給你一年多的時間了 完全沒有作好醫療準備」。