日前傳出巴拉圭向聯亞生技有合作關係的美國藥廠訂購新冠疫苗，聯亞當時未詳細說明原委，但外交部卻稱「樂見聯亞生技集團與巴拉圭衛生福利部簽署疫苗採購合約，積拓展海外商機」，不料聯亞藥23日興櫃首日，股價大漲收盤後才發布重訊「澄清」未接獲巴拉圭訂單。前立委沈富雄分析，這整件事情看起來就是台灣方面一手主導的，並指政府想幫忙恐越幫越忙。

沈富雄25日在政論節目《少康戰情室》中(節目影片完整版下集33:14處)表示，聯亞、外交部與巴拉圭政府，三方關係非常曖昧，我們駐巴拉圭大使當然是奉部令去參加那個儀式，巴拉圭是我們在美洲唯一的邦交國。

沈富雄指出，若巴拉圭要買疫苗，也不見得非向我們買不可，「我覺得巴拉圭整個國家，不會曉得台灣有一家公司叫聯亞，所以說他們出錢買聯亞疫苗，這個沒有人相信，這一定是我們出錢」，我們的邦交國常常威脅說需要疫苗，要我們想辦法，而我們則是尋求美國幫助給他們疫苗，「美國你給他，要不然邦交就完蛋了」。

沈富雄直言，看來看去，就是我們一手主導，我們出的錢，買聯亞的疫苗，要送給巴拉圭，但這個手法，「我常覺得，高端也好，聯亞也好，政府越想幫忙，痕跡越明顯，結果恐怕越是幫倒忙」。