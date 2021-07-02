疫情指揮官陳時中才剛說「太多民間買疫苗會有困擾」、並強調慈濟等鴻海、台積電之後再說，行政院政務委員兼發言人羅秉成1日卻宣布，行政院已成立慈濟採購疫苗專案，積極落實疫苗採購；不過，陳時中隨即一個回馬槍稱，「不會是一宣布就有進度。」直接澆一盆大冷水。

陳時中在民間捐贈疫苗這件事情上，一路跟行政院唱反調，他是翅膀硬了還是腦袋壞了？

蔡政府疫苗採購進度落後，使得台灣的疫苗覆蓋率嚴重不足，彭博社說，按目前疫苗接種的步調，台灣要6年以上才能達到免疫；台灣在全球抗疫力的排名」因此大幅滑落到第44名，已進入倒數。

政府採購疫苗態度消極、動作遲緩，民間心急如焚，投入採購疫苗的行動。

然而，陳時中一再反對、抗拒民間疫苗。面對最早表達捐贈疫苗意願的鴻海永齡基金會和佛光山，陳時中領導的衛福部，想方設法拖延、攔阻，明顯就是不想讓事情成功；之後提出申請的慈濟遭遇也很類似。最後他們只好直接向總統蔡英文呼救，才讓民間疫苗採購終於得見一線生機。

陳時中這個阻擋民間疫苗的大石頭，還要卡多久啦？

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