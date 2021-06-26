台北表演藝術中心工地廁所沒有洗手台，根本無法洗手。（台北市議員黃郁芬研究室提供／張立勳台北傳真）

台北表演藝術中心工地電梯僅開放1部使用，常是擠滿了工人，有人在電梯上留言求救。（台北市議員黃郁芬研究室提供／張立勳台北傳真）

台北表演藝術中心工地日前才發生新冠肺炎群聚感染，共有40名工程人員確診，北市議員黃郁芬接獲內部人員爆料，工地防疫不如市府說的一切良好，進出工地僅有量額溫，上廁所的地方洗手台被拆掉，電梯也只有1部可以使用，常常一次擠了好幾10人。

北藝中心案居家隔離總計428人，從5月28日至6月14日停工消毒，並進行篩檢，陸續驗出40人PCR採檢呈現陽性，予以隔離治療。整個工地經過3次全面消毒，後來召開工程討論會議後，決定可以復工，6月15日起開設單一入口管制，PCR必須陰性才能進入工地，並將工程降載、工人減半。

但黃郁芬接獲內部工程人員爆料，實際上工地的防疫工作和環境，並不如市府說的一切良好。工地工程人員表示，現在進入北藝中心的工地，都只有量測額溫而已，沒有比對身分，只要體溫沒問題就放行，也就無從得知是否為PCR檢測陰性的人員。

陳情工程人員還提供照片說明，整個工地只有1部電梯可以使用，常常需要擠到10個人以上，完全就是群聚，北藝中心工地內明明就還有其他電梯，但市府就是不願意開放給工人們使用，工人們甚至還在電梯的木牆上寫著「電梯請全面開放，拜託」，但仍然沒有得到善意回應。

黃郁芬表示，最離譜的地方在於整個工地原先每個樓層都有洗手的地方，但現在全部拆光，甚至連工人們上廁所的地方，洗手台都拆掉無法洗手，不僅上班時很不方便，大家下班時也無法在工地內洗手後再回家，讓他們擔心在這樣清潔、消毒不足的情形下離開，回家的路上都會擔心家人和可能接觸者的傳染風險，也讓大家很害怕工地內再次發生群聚感染。

黃郁芬認為，市府看來似乎並未從上次工地的群聚感染事件學到教訓，只是嘴巴上說工地環境良好，但實際上的防疫措施卻是馬馬虎虎，敷衍了事，不願意提供這些為台北市建設辛苦趕工的工人們，一個最基本可以安心工作，落實防疫措施的環境。

她要求市府相關單位應該立即改善上述缺失，把工地內其他電梯開放使用，減少大家擠在同一座電梯內的狀況，也要趕快增設洗手台，讓工人們可以隨時清潔消毒，減少感染機率，最重要的是必須確實做好出入管理，核對身分檢查PCR陰性的證明，而不是像現在這樣只有量體溫就可以隨意進出，比便利商店的防疫管理還要鬆散。