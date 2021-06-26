台灣新冠疫情嚴峻，確診人數近逼1萬5千人，死亡人數則飆破600人，至於為什麼台灣確診死亡率那麼高，資深媒體人黃暐瀚猜測，與「被隱藏的數字」的有關。
黃暐瀚25日在臉書指出，截至24日，台灣感染新冠肺炎的確診者有1萬4389人、死亡605位，死亡率4.2%；高於全球平均的死亡率2.17%；而美國的死亡率更低，只有1.79%。
台灣的死亡率高出這麼多，到底發生什麼事？黃暐瀚說，很多公衛專家跟醫師異口同聲表示，「台灣黑數太多」，所謂黑數，他解釋，就是「被隱藏的數字」，簡單來說，台灣「帳面上」確診1萬4389，但「實際上」確診也許早就超過2萬，甚至3萬。
黃暐瀚表示，篩檢量能的不足與消極，是無法抓出「實際確診者」的最大原因；至於講了一年的「入境普篩」，前兩天終於開始實施了。
他感嘆，過去主張入境普篩者，被罵「普篩仔」；希望有戰備醫院的，被罵「方艙仔」；呼籲多買疫苗的，被罵「疫苗仔」，什麼都是「仔」，人人都「買辦」，心懷惡意、靠嘴防疫，怎能不失敗？
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