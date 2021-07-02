【愛傳媒陳朝平專欄】北韓官媒朝中社報導，北韓勞動黨中央委員會政治局召開擴大會議。會中，北韓國務委員長金正恩訓斥負責國家重大事務的幹部，執行防疫工作消極怠慢，以致發生危及國家和人民的「重大危機與嚴重後果」。

分析家認為，金正恩此舉顯示，與國際社會隔絕的北韓，恐已有疫情。據悉，金正恩在會中還表示，沒有必要袒護裝模作樣的工作和只知保住官位的幹部。

回顧台灣這一年多來防疫政策的荒腔走板，職司單位的推諉卸責，國境失守、普篩不成、核酸檢測貴又慢、疫苗採購無著、一線醫護人員風險無人聞問、確診死亡率勇奪全球第一，眼見國家和人民蒙受重大危機和嚴重後果，執政者嘻皮笑臉，寧弔唁拜登愛犬，寧致哀美國公寓慘劇死傷者，卻無視於台灣人民的傷痛。這時候還真希望台灣有個金正恩，痛斥那些「裝模做樣，只想保住官位的官僚」！

民主政治的問責制度，若多了個金正恩，不知能否整治頑劣、矯正官箴？

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