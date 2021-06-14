本（6）月11日晚間近11時，新北市一名35歲施姓男子，因為防疫期間心情鬱悶，找不到朋友談心，於是便蓄意破壞ATM，導致新永和區多台ATM警鈴大作，警方因此透過監視器畫面循線逮補，全案依毀損罪送辦。

根據警方指出，11日晚間10時許，新北市35歲施男騎著未掛牌的大型重機，前往頂溪國小一帶找友人聊天，但雙方其實未約定好，因此他撲了個空，心情相當鬱悶，加上疫情期間，大家都盡量減少社交生活，施男因此感到相當寂寞，認為自己是邊緣人，沒有人真正關心、在乎他，於是看到地上的滅火器，當場萌生破壞公物的意圖。

一開始，頭戴白色安全帽、口罩，身穿灰色短T的施男，先手持滅火器，來到福和路上的遠東商銀ATM，朝機台、大門狂噴灑泡沫，觸發保全系統的警報聲，接著隨手丟掉滅火器，騎車逃逸。成功逃脫後，施男以為警方找不到他，竟食髓知味，再度前往中山路一段的富邦銀行ATM，用現場滅火器以同樣方式破壞機台，試圖引起路人關注，短短3分鐘就破壞2台ATM，最後落跑回住處。

警方因此趕緊調閱監視器畫面，鎖定施男特徵循線追捕，13日深夜成功識破施男身份，並通知其到案。經警方深入調查，施嫌並非居家隔離者身分，加上銀行未有金錢損失，釐清其動機後，最終依毀損罪送辦。

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